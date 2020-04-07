بيع قفاز مايكل جاكسون الشهير بـ85 ألف إسترليني

شهد مزاد في ولاية تكساس الأمريكية، بيع قفاز مغني البوب الراحل مايكل جاكسون، الأبيض المرصع بالكريستال، بأكثر من 85 ألف جنيه إسترليني.

وذكرت صحيفة “ذا صن”، أن المشتري الذي رفض ذكر اسمه، تلقى أيضا رسالة تؤكد أنه تم التبرع بهذه الأموال لـ”يونيسف”، إلى جانب مظروف من شركة إنتاج “إم جيه جيه” التي أسسها جاكسون.

واعتاد جاكسون أن يرتدي قفازا واحدا، وقال عن ذلك: “شعرت بأن ارتداء قفاز واحد كان رائعا. ارتداء اثنين يبدو عاديا جدا”.

وقفاز مايكل جاكسون، لم يكن الشيء الوحيد في إرث موسيقي شهير، الذي يحقق آلاف الدولارات في مزاد علني خلال السنوات الأخيرة.

ففي عام 2019، تم بيع النظارات الشمسية المستديرة الأسطورية لجون لينون مقابل 137 ألف إسترليني في مزاد بدار سوثبي، في حين تم بيع رسومات تصميمات بيانو بول مكارتني مؤخرا مقابل 2000 جنيه إسترليني.

بوابة العين الاخبارية

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