أفيخاي أدرعي يشارك في الاحتفال بعيد ميلاد سعد لمجرد

شارك أفيخاي أدرعي، ‏المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، للإعلام العربي، في الاحتفال بعيد ميلاد الفنان المغربي سعد لمجرد.

ونشر أدرعي على حسابه الرسمي مقطعا مصورا لجندي إسرائيلي يعزف على البيانو لحن أغنية “أنت معلم” الشهيرة لسعد مجرد.

وعلق أدرعي على المقطع المصور: “بمناسبة عيد ميلادك يا سعد لمجرد منتمنالك الصّحة والعافية، ومنهديك أجمل أغانيك إنت معلم الّي منسمعها دائمًا بالأعراس في إسرائيل”.

وأضاف أدرعي: “بتأمل إنّه الحياة ترجع لعادتها ونتغلب على جائحة كورونا، ونرجع نستمتع بأجمل الأغاني في الأعراس”.

واليوم الثلاثاء 7 أبريل/ نيسان، يتم 35 عاما، ونشر لمجرد صورة جمعته بقطته وتورتة عيد الميلاد عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وعلق عليها قائلا: “جزيل الشكر لكل من عايدني اليوم وعلى رأسهم والدَي وأخي وأهلي وأعز أصدقائي والفانز الغاليين جدا على قلبي” .

وأضاف: “من صميم القلب أقول لكم ألف شكر، وأرجو من رب العالمين أن يذهب عنا الوباء ويسامحنا ويغفر لكل واحد منا.. الفرج قريب بإذن الله لنتفاءل”.

سبوتنيك

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