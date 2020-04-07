ولادة الطفل الـ22 لأكبرعائلة في بريطانية وسط الحجرالصحي

رزقت أكبرعائلة بريطانية من حيث عدد المواليد، بالمولود رقم 22 وسط أزمة تفشي فيروس “كورونا” الذي يعصف بالبلاد والعالم حاصدا المزيد من الأرواح.

وأعلن والدا الطفلة، بأن الطفلة تزن نحو 3 كغ بعد مخاض استمر عشر ساعات في مستشفى لانكستر الملكي.

فيما لم يختر الزوجان بعد اسما لطفلتهم، التي تعد الآن الابنة الـ11 وسط أسرتهما الكبيرة، بحسب ما نشرت صحيفة The Daily Mail البريطانية.

والدة الطفلة، سو رادفورد، تحدثت عن الولادة قائلة “كنت خائفة أكثر من أي وقت مضى من ذهابي إلى المستشفى في ظل كل ما يحدث، وانتشار الفيروس”.

مضيفة “كانت أغرب ولادة مررت بها حتى الآن، لكن عند نهايتها، يمكنني القول إنها كانت في الواقع واحدة من أفضل التجارب التي خضتها في حياتي. لم نستقر على اسم بعد، لكن لا يمكننا تسجيلها الآن على أي حال بسبب الفيروس”.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في المملكة المتحدة، يوم أمس الاثنين، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، مشيرة إلى أنه بحلول الساعة التاسعة من صباح السادس من أبريل/ نيسان، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة”.

سبوتنيك

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