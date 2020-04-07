ظريف: على الولايات المتحدة التوقف عن منع إيران من بيع النفط

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة التوقف عن منع إيران من بيع النفط.

وكتب الوزير الإيراني، على تويتر: “ما نريده أن يتوقف (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) عن منع إيران من بيع النفط ومنتجات أخرى، وشراء احتياجاتها، وتسديد المدفوعات وتلقيها”.

ويتصاعد التوتر بين الدولتين منذ عام 2018، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي رفع العقوبات عن إيران في مقابل قيود على برنامجها النووي. وأعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران، مما ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الإيراني.

وتقول السلطات الإيرانية إن العقوبات الأمريكية تعوق جهودها للحد من تفشي الوباء، وحثت الدول الأخرى والأمم المتحدة على دعوة الولايات المتحدة إلى رفعها.

سبوتنيك

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