تكوين غرفة عمليات لإنجاح الموسم الزراعي بولاية النيل الأزرق

أصدر د. يوسف سليمان عبد الله وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية النيل الأزرق اليوم قرارا بتكوين غرفة عمليات لإنجاح الموسم الزراعي 2020 – 2021 بالولاية برئاسة المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ومدير الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات عضوا ومقررا وعضوية آخرين.

وتختص الغرفة برصد ومتابعة مدخلات الإنتاج للموسم الزراعي 2020/2021 عبر تكوين لجان فرعية من عضوية الغرفة لكل مدخل ووضع الضوابط بتصنيفها مبكرا وتوزيعها على أسس عادلة إلى جانب تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه الموسم الزراعي مع جهات الاختصاص وتشجيع المزارعين والشركات باستخدام الحزم التقنية الموصى بها من استخدام للمبيدات في الزراعة الحديثة واستخدام الأسمدة والتقاوى لزيادة الإنتاجية الرأسية ورصد موقف الأمطار والتنبؤات لإرشاد المزارعين لاختيار الأصناف مبكرا فضلا عن متابعة التمويل وتوفيره وتنظيم تمويل صغار المزارعين بوضع الأسس والضوابط التي تسهم في إنجاح التجربة والاستفادة منها لأكبر عدد من الأسر والأفراد من صغار المزارعين وإعطاء الأولوية لتمويل المشروعات التي تخص الأمن الغذائي والاقتصادي وتشجيع محاصيل الصادر والتنسيق مع وزارة الزراعة والموارد الطبيعية الاتحادية وتحديد مندوب مفوض لاستلام المدخلات.

سونا

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