رسالة ملكة بريطانيا في “يوم الصحة العالمي”

بعثت ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث الثانية، اليوم الثلاثاء، رسالة “تقدير دائم وتمنيات طيبة” للعاملين في مجال الصحة من كافة أنحاء العالم، بمناسبة حلول “يوم الصحة العالمي”، الذي يوافق 7 نيسان/ أبريل من كل عام.

وكتبت ملكة بريطانيا في رسالتها المنشورة عبر حسابها على موقع “إنستغرام”: “أريد أن أشكر جميع العاملين في مهنة الرعاية الصحية على التزامكم واجتهادكم غير الأناني، بينما تؤدون أدوارا مهمة للغاية من أجل حماية وتحسين صحة ورفاهية الناس”.

وأضافت الملكة “أنا وعائلتي نرسل تقديرنا الدائم وتمنياتنا الطيبة”.

وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، قد وجهت يوم الأحد خطابا توجهت به للشعب، معلنة بأن بريطانيا تقف مع كل الدول في العالم في استخدام التقدم العلمي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الملكة إليزابيث: “نوجه الشكر للطاقم الطبي الذي يواجه فيروس كورونا”، مضيفة: “آمل أننا سنفخر بالسنوات المقبلة بالطريقة التي واجهنا بها هذا التحدي”.

وواصلت كلمتها قائلة: “لا يزال أمامنا أوقات صعبة لكننا سنجتازها ونلتقي بعد ذلك”.

وأعلنت وزارة الصحة في المملكة المتحدة، يوم أمس الاثنين، تسجيل 439 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، مشيرة إلى أنه بحلول الساعة التاسعة من صباح السادس من أبريل/ نيسان، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 5373 بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة”.

سبوتنيك

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