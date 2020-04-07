أسعار الأسمنت والحديد اليوم الثلاثاء





شهدت أسعار الأسمنت والحديد اليوم باسواق الحرطوم استقرارا بعد الزيادات مؤحرا، حيث بلغ سعر طن اسمنت عطبرة 32 ألف جنيه، اسمنت بربر 32 ألف جنيه، أسمنت التكامل (صخر السودان) 31 ألف و500 جنيه، اسمنت قنا (مصري) 31 ألف جنيه.

فيما بلغ طن حديد (الأسعد): 5 لينيا (16مل) 93 ألف جنيه، 4 لينيا (12مل) 93 ألف جنيه، 3 لينيا (10مل) 98 ألف جنيه، 2.5 لينيا (8مل) 105 ألف جنيه.

حديد الأبانوب: 5 لينيا 91 الف جنيه، 4 لينيا 91 ألف جنيه، حديد الفيرونايل (التركي): 5 لينيا 89 ألف جنيه ، 4 لينيا 89 ألف جنيه، 3 لينيا 92 ألف جنيه، 2.5 لينيا 101 ألف جنيه.

حديد الأوميقا: 5 لينيا 89 ألف جنيه،4 لينيا 89 ألف جنيه، 3 لينيا 94 ألف جنيه ، 2.5 لينيا 101 ألف جنيه.

حديد الأمجد: 5 لينيا 90 ألف جنيه، 4 لينيا 90 ألف جنيه.

سونا

شارك الموضوع :





