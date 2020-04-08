وفاة المغني الأميركي جون براين بسبب مضاعفات فيروس كورونا





أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأنّ المغني الأميركي الحائز جائزة “غرامي” جون براين، توفي، أمس الثلاثاء، عن عمر 73 عاماً، بسبب مضاعفات مرض “كوفيد ــ 19” الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

كانت زوجة المغني الراحل، فيونا ويلان براين، أعلنت نقله للمستشفى، يوم 26 مارس/ آذار، بسبب معاناته من أعراض “كوفيد ـــ 19”.

ذاع صيت براين في السبعينيات والثمانينيات، وفاز بأول جائزة “غرامي” عام 1991 في فئة أفضل ألبوم لموسيقى الفولك المعاصرة عن ألبومه “ذا ميسينغ ييرز” The Missing Years. وفاز بـ”غرامي” أخرى في الفئة نفسها عام 2005 عن ألبومه “فير آند سكوير” Fair & Square.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، كرمته أكاديمية التسجيل بجائزة عن مجمل أعماله.

وعانى المغني الراحل من السرطان منذ عام 1998. وفي 2013، أصيب بسرطان في رئته اليسرى، وخضع لجراحة لاستئصاله.

العربي الجديد

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