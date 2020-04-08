قتل خطيبته بعد شكه بإصابتها بفيروس كورونا .. وبعد الفحص كانت المفاجأة!





أقدم رجل في ولاية إلينوي الأميركية على قتل صديقته وانتحر بعد شكه بتعرضها للعدوى بفيروس كورونا، والمفاجأة أن “اختبارات الشخصين أثبتت عدم إصابتهما بالمرض.

ووفقاً لموقع” الحرة”، قال مكتب شرطة مقاطعة ويل في الولاية إن “الشرطة لبت نداء للتحقق من حالة باتريك جيسيرنيك وصديقته شيريل شيريفر بعد قلق عائلة باتريك من عدم اتصاله بها لمدة”.

وأضاف المكتب أنه “وجد جثتي الشخصين وعليها علامات إطلاق نار تبين أن باتريك قام بقتل صديقته قبل أن ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه”.

ونقلت الشرطة عن عائلة باتريك قولها بأن “الصديقة عانت من مشاكل تنفس وكانت تعتقد أنها مصابة بالفيروس، وقد أجرت فحوصا قبل يومين من الحادث لكن النتيجة لم تظهر بعد”. وقال مكتب الشرطة إن “الفحص أثبت عدم إصابة باتريك أو صديقته التي كان يسكن معها لثماني سنوات، بالمرض”.

صحيفة المرصد

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