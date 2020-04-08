“الصحة العالمية” تكشف عن العناصر الغذائية التي يجب تناولها لمواجهة خطر الإصابة بكورونا!





وجهت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح الغذائية للبالغين خلال تفشي فيروس كورونا، مشددة على ضرورة تناول غذاء متوازن كل يوم يعزز المناعة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها على تويتر على ضرورة حصول الجسم على ما يكفي من الفيتامينات، والمعادن، والألياف الغذائية، والبروتين، ومضادات الأكسدة، لافتة إلى أن كل تلك العناصر الغذائية يحتاجها الجسم لتعزيز وتقوية جهاز المناعة، وللحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية.

كما نصحت بتقليل استهلاك الملح إلى ما دون 5 غرامات (ملعقة صغيرة واحدة) في اليوم، مع استخدام الملح المعالج باليود، وضرورة تقليل تناول المشروبات الغازية أو الصودا والمشروبات الأخرى الغنية بالسكر.

وختمت مشددة على أهمية تناول الطعام في المنزل لتقليل معدل الاختلاط بالآخرين والحد من احتمال التعرض للإصابة بمرض #كوفيد_19، فمع تردد بعض الناس على بعض المطاعم والمقاهي، لا يمكن معرفة ما إذا كان الناس يغسلون أيديهم، وهل تُنَظف الأسطح وتُطهَر بانتظام كافٍ في تلك الأماكن.

صحيفة المرصد

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