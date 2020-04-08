مع اقتراب شهر رمضان .. (السكر) .. في مرمى نيران الغلاء





ناشد عدد كبير من المواطنين الحكومة بمحاربة غول الغلاء الذي طغى على الأسواق خاصة أسعار السكر وبعض السلع الاستهلاكية الاخرى، مطالبين الحكومة بتخفيض أسعار السكر التي قفزت عاليا لتصبح متأرجحة غير ثابتة، مؤكدين لـ(كوكتيل) أصبح سعر الجوال الكبير في ارتفاع مستمر ما بين سعر 3.500 و 3.700 ، الى 4.000 ،فيما وصل سعر الكيلو الواحد الى ٨٠ جنيها وأحيانا الى ١٠٠ جنيه، مشيرين الى أن شهر رمضان على الأبواب ويعتبر السكر أكثر استخداما في العصائر والحلويات وإذا استمرت أسعاره في ذلك الارتفاع سيكون الأمر صعبا عليهم.

الخرطوم: محاسن

صحيفة السوداني

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