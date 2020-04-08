دخله في 2019 وحرمان ابنه من ثروته وعلاقته بكورونا .. حكايات جاكي شان





في 7 أبريل uام 1954، كان العالم على موعد مع طفل خارق، اسموه جاكي، فأصبح جاكي شان، المولود في مثل هذا اليوم في هونج كونج، وفي السابعة من عمره انضم “شان” لفرقة سميت “السبعة المحظوظين”، وأسسها أستاذه بالمدرسة “يو جم ين” حيث تدرب فيها على فنون الدفاع عن النفس والألعاب البهلوانية.

وفى عام 1976 ( كان بعمر 22 عاما)، تعاقد معه المنتج “ويلي”ويلي شان”, حيث قدم معه مجموعة من أفلام الحركة كتلك اﻷفلام التى كان يقوم بها ممثل الكونج فو الراحل “بروس لي”، والذي دربه شخصيا عليها، لكنها لم تلاقي النجاح المطلوب، ولم تحقق له أي إضافة، ونستطيع أن نقول إن بدايته الحقيقية كانت من خلال فيلم الحركة الكوميدى “ثعبان فى ظل النسر” عام 1978.

وتوالت بعدها أفلام “شان” حتى سنة 1980، والتي تحول فيها لمرحلة جديدة من حياته الفنية، حين قدم أول أفلامه بهوليوود، فيلم الحركة الكوميدى “الشجار الكبير”، وبعدها بعام قدم دور مساعد في فيلم “The Cannonball Run” الذي حقق إيرادات 100 مليون دولار أمريكي حول العالم وهو رقم ضخم جدا في ذلك الوقت، وتوالت أفلامه بعدها ما بين هوليوود وهونج كونج، التي صنفت كأفلام حركة كوميدية.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات جاكي شان:

– بعيدا عن التمثيل

بعيدا عن التمثيل، فجاكي شان مغني، في رصيده 20 ألبوما غنائيا تنوعت لهجاته بين اليابانية والتايوانية والإنجليزية وغيرها، و صدر أولها فى عام 1984.

وفي 2009، تلقى “شان” درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كمبوديا.

الحياة الشخصية

تزوج جاكي شان من المغنية التايوانية “لين فنج، جياو” فى سنة 1982، وله منها ابن يُدعي “جايسي شان”، ويعمل في مجال التمثيل ولكنه لم يحقق نفس نجاح والده.

علاقته بفيروس كورونا

تأجل فيلم النجم العالمي جاكي شان الجديد “Vanguard”، الذي كان مقررا عرضه في شهر فبراير، وهو الفيلم الذي تم تصوير جزء منه في دبي، ولم يُعلن عن موعد جديد لعرض الفيلم، ولهذا رصد جاكي شان مكافأة 143 ألف دولار لمن يصنع لقاحا ضد فيروس كورونا الذي بدأ في بلاده (الصين) وانتشر في أغلب دول العالم منذ نهاية ديسمبر الأول 2019، ربما لهذا السبب ترددت الأنباء عن إصابة جاكي شان بالكورنا، الأمر الذي نفاه الفنان الكبير لوسائل الإعلام، موضحا أن الجائزة المالية هي مساعدة منها في التسريع بإيجاد علاج للمرض.

دخله سنة 2019

أفادت مجلة فوربس في تقريرها السنوي لأعلى الممثلين أجرا في العالم عن حلول الفنان جاكي شان في المركز الخامس بـ58 مليون دولار، وقالت مجلة فوربس.

حرمان ابنه من ميراثه

أعلن النجم جاكى شان في سنة 2012، في مؤتمر صحفي لفيلمه Chinese Zodiac فى بكين، أنه سيحرم ابنه من ثروته التى تقدر بـ130 مليون دولار (في ذلك الحين)، وسيتبرع بها إلى الجمعيات الخيرية، وسيتركه يعمل ليكسب ماله الخاص.

مصراوي

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