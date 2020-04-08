اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 8 أبريل 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 141.00جنيه
الريال السعودي : 37.60جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 152.28 جنيه
الدرهم الإماراتي : 38.63جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 38.66 جنيه
الجنيه الإسترليني : 173.43جنيه
الجنيه المصري : 8.98جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
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