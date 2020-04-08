ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بآمال تخفيض الإنتاج





عاود النفط الارتفاع الأربعاء، بعد انخفاض استمر يومين، إذ تلقى الدعم من آمال بأن اجتماعا بين أعضاء أوبك ومنتجين آخرين سيطلق تخفيضات إنتاج تستهدف دعم الأسعار التي تراجعت في ظل جائحة فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 32.08 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3.6 بالمئة الثلاثاء.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82 سنتا أو 3.8 بالمئة إلى 24.45 دولار للبرميل بعد أن هبط 9.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون اجتماع من المقرر عقده عبر دائرة تلفزيونية مغلقة يوم الخميس بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بمن فيهم روسيا أكثر نجاحا من اجتماع عُقد في أوائل مارس، وتمخض عن الفشل في تمديد تخفيضات وسط تراجع الطلب.

وقال كيم كوانج راي محلل السلع الأولية لدى سامسونغ فيوتشرز في سول: “هناك متابعة عن كثب لما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى أي تخفيضات للإنتاج مع استمرار تركيز الأسواق على اجتماع أوبك. أسعار النفط متقلبة إذ أن السوق في وضع الانتظار والترقب”.

ومن المرجح أن تتفق السعودية وبقية أعضاء أوبك وروسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض الإنتاج لكن ذلك الاتفاق قد يتوقف على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى التخفيضات.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية الثلاثاء إن الإنتاج الأميركي ينخفض بالفعل بدون تدخل من جانب الحكومة.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنه من المتوقع انخفاض الإنتاج الأميركي من النفط الخام 470 ألف برميل يوميا وإن الطلب من المقرر أن يهبط بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في 2020.

سكاي نيوز

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