موسكو: ترمب يخطط للاستيلاء على كواكب





اتهمت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بوضع أساس للسيطرة على كواكب أخرى بتوقيعه أمراً تنفيذياً يحدد الخطوط العريضة لسياسة التعدين التجاري في الفضاء.

ووقّع ترمب هذا الأمر التنفيذي أول من أمس، وتقول «روسكوسموس»، إنه يضر بمجال التعاون الدولي في الفضاء. ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان للوكالة، أن الولايات المتحدة ستسعى للتفاوض على «بيانات مشتركة وترتيبات ثنائية ومتعددة الجوانب مع دول أجنبية فيما يتعلق بالقيام بعمليات آمنة ومستدامة كي يقوم القطاعان العام والخاص بجلب الموارد الفضائية واستخدامها».

وأضافت الوكالة، أن «الفضاء الخارجي مجال فريد بالنسبة للنشاط البشري من الناحيتين القانونية والطبيعية، إلا أن الولايات المتحدة لا تعتبره من المشاعات العالمية». وقالت، إن هذا الأمر التنفيذي يضع الولايات المتحدة في موقف المجابهة للنظرية القائلة إن الفضاء هو ملك للبشرية جمعاء. وأورد بيان الوكالة، أن «محاولات مصادرة الفضاء الخارجي والخطط العدوانية للاستيلاء فعلياً على مناطق في كواكب أخرى من شأنه أن يقود لإبعاد دول (عن الطريق) نحو تعاون مثمر».

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة أدنى مستوى لها في حقبة ما بعد الحرب الباردة، إلا أن التعاون في مجال الفضاء استمر رغم مجموعة من الخلافات حول كل شيء، بدءاً من أوكرانيا وحتى اتهامات بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، إن «أي نوع من محاولة خصخصة الفضاء بشكل ما أو بآخر لن يكون مقبولاً». وأضاف «أجد من الصعب أن نحكم الآن ما إذا كان بإمكاننا النظر للأمر على أنه محاولة لخصخصة الفضاء».

الشرق الأوسط

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