(الصناعة) بالخرطوم تطرح سكر زنة (10)كيلو للمواطنين بـ(530)جنيهاً





أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم عن توزيع سكر بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المحليات ولجان التغيير والخدمات بالأحياء السكنية، وحددت الوزارة بيع جوال السكر زنة (10) كيلو بسعر (530) جنيها.

وأكد الأستاذ أبوبكر محمد نور المحجوب المدير العام لوزارة الصناعة والتجارة ووفقا للقرار الصادر أمس أن الكميات المطروحة من سلعة السكر تأتي في إطار سعي الوزارة لتخفيف العبء المعيشي عن مواطني ولاية الخرطوم.

وتهيب الوزارة بكافة لجان التغيير والخدمات حصر احتياجات المواطنين من السكر وتقديمها عبر المحليات لإكمال إجراءات التسليم.

سونا

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