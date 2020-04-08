كورونا في مصر “الصحة المصرية” تكشف حقيقة إنتاجها علاجا لفيروس كورونا





كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للصحة، حقيقة إنتاج الوزارة علاجا لفيروس كورونا المستجد.

ونفى مجاهد، في بيان، اليوم الأربعاء، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن استخدام مستحضر كلوروكين فوسفات لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، بحسب ما نشره موقع “بوابة الأهرام”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إلى أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

وقال إنه “لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية”.

وأوضح مجاهد أنه لم يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.

وأكد المتحدث باسم الصحة أنه “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأي تصريحات غير مسؤولة، تسبب البلبلة لدى المواطنين خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد”.

وكانت شركة تابعة لوزارة الصحة المصرية قالت إنها ستبدأ في إنتاج مستحضر دوائي يستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة أنها ستبدأ في إنتاج مستحضر كلوروكين فوسفات والذي يتكون من المادة الفعالة كلوروكوين فوسفات والتي تستخدم في علاج فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع صحيفة “أخبار اليوم” المصري عن الدكتور عوض جبر رئيس شركة المهن الطبية، قوله إن “الشركة ستنتهي خلال شهر مايو/ آيار المقبل من توفير نحو 200 ألف جرعة من مستحضر كلوروكوين فوسفات الذي يستخدم لعلاج الملاريا على أن يعقبها إنتاج جرعات إضافية، كلما كانت هناك حاجة لذلك خاصة وأنه أصبح العقار الأقرب للاعتماد رسميا في العالم لعلاج مصابي كورونا”.

سبوتنيك

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