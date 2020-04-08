توزيع كيس الصائم لقوات الشرطة بجبل أولياء





دشن معتمد محلية جبل أولياء اللواء ركن حسام الدين محمد الأمين برئاسة شرطة محلية جبل أولياء توزيع كيس الصائم للعام الهجري 1441، لقوات الشرطة بالمحلية، وذلك بحضور مدير شرطة محلية جبل أولياء المكلف عميد شرطة حقوقي دكتور محمد أحمد الأمين دفع الله.

وأكد المعتمد دور قوات الشرطة الذي يعد أساسيا في استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار للوطن والمواطنين، وجزم بالوصول إلى الغايات المطلوبة في بسط هيبة الدولة والأمن وإشاعة الطمأنينة والاستقرار والقضاء على الجريمة والتفلتات، في ظل التزام قوات الشرطة بتحقيق الشعار (يد واحدة وعين ساهرة) وجعله واقعا ملموسا. وأعلن اللواء حسام الدين الاستعداد والجاهزية لدعم جهود الشرطة في كافة المجالات، والمشاركة في كل المناسبات الخاصة بها، مهنئا قوات الشرطة بقرب حلول شهر رمضان.

من جانبه أشاد مدير شرطة المحلية المكلف عميد شرطة حقوقي دكتور محمد أحمد الأمين بجهود القائمين على أمر الشرطة على المستويين الولائي والاتحادي في توفير كيس الصائم لقوات الشرطة خاصة وأنهم يعدون العدة لاستقبال شهر رمضان المعظم ، سائلا الله للجميع بلوغ شهر رمضان والتوفيق لصيامه على الوجه الذي يحقق رضاء الله، مثمنا زيارة المعتمد ومشاركته في التدشين.

سونا

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