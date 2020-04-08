صيادلة سنار ينتجون معقمات أيدٍ مجانا للمواطنين





استجابة لنداء سنار لمكافحة جائحة كورونا طرح الصيادلة وأصحاب الصيدليات بسنار مبادرة لتوزيع كميات من معقمات الأيدي مجانا للمواطنين بعبوات مختلفة . وأكد ممثل الصيادلة الدكتور متوكل محمد عثمان في تصريح لـ(سونا) أن المبادرة جاءت في إطار الجهود المبذولة لمجابهة جائحة كورونا، وتم تحضير ٥٠٠ عبوة مقاس ٥٠٠ مللتر و١٠٠ عبوة مقاس ٦٠٠ مللتر وعبوات أكبر بمعمل كلية الطب جامعة سنار لتغطية مواطني المحلية والولاية من معقمات الأيدي، معربا عن شكره لأسرتي كلية الطب والصيدلة جامعة سنار. يذكر أن مبادرة سنار لمجابهة كورونا اطلقتها قوى الحرية والتغيير واتحدت تحت لوائها كافة مكونات المجتمع الرسمية والشعبية.

سونا

شارك الموضوع :





