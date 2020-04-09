الخرطوم تقر تسعيرتين للخبز





استجابت ولاية الخرطوم، لقضية مطالب أصحاب المخابز بإقرار تسعيرتين للخبز.وأصدر والي ولاية الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد أمس قراراً بالابقاء على تسعيرة واحد جنيه لوزن (40- 45) جرام، بينما أقر تسعيرة جنيهين للوزن من (80- 90) جرام.

وقابل أصحاب المخابز القرار بالترحاب، واعتبروه نصراً لقضيتهم الخاصة بالتسعيرة.واحتفى صاحب مخبز في منطقة جبرة جنوب الخرطوم بالقرار، بذبح (3) من الخراف أمام مخابزه..

وأوضح الوالي في تعميم صحفي أن تلك الخطوة تأتي حرصاً من حكومة الولاية على إيجاد مخرج آمن يحقق إستقرار وانسياب الخبز ، وأكد الوالي أنه قد تم إتخاذ كافة التدابير الخاصة بتفعيل أجهزة الرقابة لضمان تنفيذ هذا الإتفاق ، وأردف رغم الظروف الإقتصادية المعروفه وحدوث مشكلات في توفير السلع الإ أن حكومة الولاية ظلت في جهود مستمرة مع الحكومة الإتحادية وقطاعات المجتمع المختلفة لإيجاد المعالجات الممكنة.

ونوه الى اجتماعات حكومة الولاية وأجهزتها المختصة مع أصحاب المخابز ووكلاء الدقيق بالولاية و أصحاب مطاحن الغلال لتحديد المشكلات والعوائق بالتنسيق مع الجهات المعنية باعتبار أن سعر قطعة الخبز ووزنها يشكل محور المشكله واساسها.

ولفت الى أن الولاية ظلت تتمسك دائماً بعدم المساس باسعار الخبز باعتباره اساس معاش الناس واستدرك قائلا (لكن مع الطفرة الكبيرة في الاسعار والزيادات التي طرأت على اسعار السلع والخدمات وازدياد تكلفة تصنيع الخبز وإرتفاع أجور العمالة،، كان لابد من النظر بموضوعية لهذه المشكلة حتي نضمن توفر هذه السلع الحيوية للجميع في الوقت ذاته.

الخرطوم:شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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