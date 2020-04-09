الطلاق المليوني لـ أديل سرياً بأمر المحكمة!





أصدرت محكمة أميركية أمرًا بإبقاء تفاصيل تسوية طلاق المغنية البريطانية أديل سريةً وذلك بعد نحو عام من طلاقها الذي تكلف 140 مليون جنيه إسترليني.

وانفصلت أديل 31 عامًا عن زوجها سايمون كونيكي 45 عامًا في أبريل الماضي، بعد علاقة استمرت 8 سنوات، من بينها زواج استمر 3 سنوات، إلا أن الزوجين لم يوقعا على صفقة ما قبل الزواج، التي عادة ما يقبل عليها المشاهير لحماية أموالهم في حالة الطلاق.

ووافقت محكمة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، حيث تقيم أديل على طلب المغنية بإبقاء تفاصيل تسوية الطلاق سرية، وهو ما يعني أن التفاصيل المالية أو الخاصة بالمبيعات أو غيرها من المعلومات التجارية الخاصة، لن تكون متاحة للعامة.

يذكر أن الاثنين اتفقا على الحضانة المشتركة لابنهما أنجيلو، البالغ من العمر 7 سنوات.

أديل لوري بلو أدكنز بالإنجليزية: Adele Laurie Blue Adkins ولدت في 5 مايو 1988 في توتنهام، شمال لندن وهي مغنية وكاتبة أغاني إنجليزية اشتهرت بأول ألبوم لها 19.

وصدر ألبوم أديل الأول في سنة 2008 بعنوان 19 ومنذ ظهورها حصدت الكثير من النجاح النقدي والتجاري، واحتل الألبوم المرتبة الأولى في بريطانيا وحصل على 7 أسطوانات بلاتينية أيضًا، كما بلغت مبيعات الألبوم 6.5 ملايين نسخة في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2009، فازت أديل بجائزتي جرامي إحداهما عن فئة أفضل فنان جديد، وبعد أسبوع من بث جوائز الجرامي، وصل الألبوم إلى المرتبة العاشرة في الولايات المتحدة.

وتعززت مسيرة أديل الفنية في الولايات المتحدة عند ظهورها في برنامج ساترداي نايت لايف وفوزها بجوائز الجرامي، وفي الوقت نفسه بلغت أغنية “Chasing Pavements” المرتبة الـ 21 في قائمة بيلبورد هوت 100.

في سنة 2011 أصدرت أديل ثاني ألبوم لها 21 الذي أشاد به معظم النقاد مما جعله يتخطى نجاح ألبومها الأول حتى من الناحية التجارية، لتحصل على 6 جوائز جرامي في سنة 2012 من بينهم جائزة (ألبوم السنة) والعديد من الجوائز الأخرى، فيما بلغت مبيعات الألبوم 28 مليون نسخة حول العالم.

صحيفة المواطن

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