أسعار المحاصيل في سوق القضارف





فيما يلي أسعار محاصيل السمسم والذرة والدخن بسوق القضارف والوارد منها اليوم الخميس:

السمسم: أعلى سعر للقنطار 6214 جنيه وأدناه 6000 جنيه، متوسط السعر للقنطار 6133 جنيه، جملة الوارد من السمسم 4885 جوال.

أسعار الذرة: (دبر) أعلى سعر 8700 جنيه، وأدناه 8600 جنيه، والوارد من الدبر 323 جوال، ذرة (فتريته) أعلى سعر 7200 جنيه وأدناه 7100 جنيه والوارد 6261 جوال. ذرة (مقد) أعلى سعر 7500 جنيه، وأدناه 7350 جنيه والوارد 563 جوال. ذرة (عكر) أعلى سعر 7250 جنيه وأدناه 7200 جنيه.

ذرة (صفراء) أعلى سعر 7100 جنيه وأدناه 7000 جنيه. ذرة (تترون) أعلى سعر 9200 جنيه، أدنى سعر 9000 جنيه.

ذرة (ودباكو) أعلى سعر 7550 جنيه وأدنى سعر 7500 جنيه. ذرة (حريراي) أعلى سعر 8600 جنيه أدنى سعر 8500 جنيه. الدخن أعلى سعر 9500 جنيه أدنى سعر 9450 جنيه والوارد من الدخن 588 جوالًا وجملة الوارد الذرة (8113) جوال.

سونا

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