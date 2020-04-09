اكتمال حصاد 178 ألف فدان قمح بولاية الجزيرة





أعلن المهندس مصطفى إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة المكلف عن اكتمال حصاد 178 ألف فدان قمح من جملة مساحات القمح بمشروع الجزيرة والبالغة 423 ألف فدان .

وأكد محافظ مشروع الجزيرة المكلف في تصريح لـ(سونا) أن إنتاج القمح يبشر بإنتاجية عالية، حيث بلغ متوسط إنتاج الفدان في المساحات المحصودة 16 جوالا من القمح زنة 100 كيلو مقارنة بمتوسط إنتاج الموسم السابق الذي بلغ 12 جوال قمح.

وأشار محافظ مشروع الجزيرة المكلف لبعض المساحات التي حققت إنتاجيات متميزة وصلت إلى

(25 – 30 – 35) جوالا في الفدان.

واقر إبراهيم بنقص الخيش في أقسام الشمالي والشمالي الغربي والمسلمية ووادي شعير، فيما تحسن توفر الخيش في أقسام المناقل إضافة لتحسن الإمداد اليومي من الجازولين، حيث بلغ 50 جالونا وهو الاحتياج اليومي الحقيقي من الجازولين للحاصدات العاملة في الحصاد والتي بلغت في مجملها 800 حاصدة إضافة لإحتياجات الترحيل.

وكشف المحافظ عن جملة من التدابير الأمنية التي اتخذتها الإدارة مع الجهات المختصه لتأمين المحصول في الغيط.

سونا

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