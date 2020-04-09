المجلس الأعلى للبيئة يبحث تنسيق العمل البيئي





ناقش المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان شريف بحضور وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية والجهات ذات الصلة، ناقش أوجه تنسيق العمل البيئي في إطار تكامل السياسات والتشريعات ومطلوبات تكامل الجوانب التنفيذية بجانب الأوضاع الإدارية والهيكلية المرتقبة لقطاع البيئة بالسودان.

وقال الوزير إن هناك فجوة بين البيئة والمواطن وأيضا توجد مجالس موازية للمجلس الأعلى للبيئة، مؤكدا تكامل الجهود وتضافرها مع المؤسسات المختلفة لتقوم بالواجبات المختلفة بصورة واحدة وعمل قانون موحد يدمج القوانين الثلاثة وهي التصحر والمجلس القومي والمجلس الأعلى للبيئة و إيجاد آلية تنفيذية موحدة في إطار العلوم والسياسات.

وخرج الاجتماع بتوحيد دولة القانون وعمل شراكات مع الوزارات والهيئات والولايات وتكامل الجهود مع الأجهزة الاتحادية و الولائية.

سونا

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