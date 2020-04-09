بحث سير الموسم الزراعي بالنيل الأزرق





بحث وزير الزراعة والموارد الطبيعية المهندس عيسى عثمان شريف سير الموسم الزراعي الصيفي والترتيبات في القطاع الزراعي بولاية النيل الأزرق.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم بوالي ولاية النيل الأزرق المكلف لواء ركن يسن إبراهيم عبدالغني ، حيث ناقش اللقاء سير الموسم والاستعداد للموسم الصيفي 2020 -2021 بحضور وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية مهندس عبدالقادر تركاوي.

ودعا شريف إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية، مطالبا بتنظيم المجتمعات في شكل جمعيات تعاونية بجانب الاهتمام بالمرأة، مؤكدا ضرورة تكوين صندوق دعم للزراعة وإنشاء محفظة للتمويل.

وقال شريف إن استراتيجية وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في الفترة المقبلة تركز على التعاونيات الزراعية بالنسبة للشباب والمرأة وصغار المنتجين وعمل شبكات إرشادية والاهتمام بالبحوث الزراعية. ووجه بتخصيص أراضٍ للتصنيع الزراعي بولاية النيل الأزرق.

وأضاف الوكيل تركاوي أن الوزارة كونت لجنة عليا لمتابعة الموسم الصيفي 2020 -2021 برئاسته وعضوية الجهات ذات الصلة كما أمن على كهربة المشاريع الزراعية بالنيل الأزرق واستقرار الشباب بتوفير السكن.

من جانبه أمن والي ولاية النيل الأزرق على أهمية تأمين الحدود وذلك لعدم تهريب المحاصيل إلى دول الجوار وأكد أن الولاية قامت بعمل صوامع الغلال وبحيرة للأسماك.

سونا

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