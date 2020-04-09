خوجلي يتعهد بمعالجة مشكلة مياه الفاشر





تفقد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي يرافقة المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية والمدير العام لهيئة مياه الشرب ورئيس مجلس إدارة شركة الحوائط الأربعة وعدد من المهندسين، تفقدوا اليوم خزان قولو وذلك بغرض الوقوف على الاستعدادات الفنية الهندسية الجارية لإعادة صيانة وتأهيل خزان قولو حتى يسهم ذلك في دخول مياه الخريف إلى الخزان الذي يوفر نسبة 20% من مياه الشرب لمدينة الفاشر، كما شملت الزيارة مصادر المياه بشقرة الوادي والتي تمثل المصدر الأول لمياه الفاشر.

وتعهد والي الولاية بتوفير كافة المعينات المالية واللوجستية التي تمكن شركة الحوائط الأربعة من إنجاز مهمتها في إزالة الأطماء من خزان قولو حتى تنساب مياه الخريف إلى الخزان ليساعد في استقرار خدمات المياه لمدينة الفاشر، مضيفا أن حكومته تعمل كذلك لتشغيل مصادر مياه شقرة القوز وشقرة الوادي التي تضم 48 بئرا جوفيا لتعمل بكامل طاقتها، معلنا في هذا عن تشكيل آلية خاصة لمتابعة العمل في إزالة الأطماء بخزان قولو وستباشر مهامها اعتبارا من يوم غد، مبشرا المواطنين بأن حلول مشكلات مياه الفاشر ستكتمل في أقل من شهر من تاريخ اليوم.

فيما أوضح المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس الماحي الشيخ محمد أن الزيارة تجيء بغرض الوقوف على الاستعدادات الباكرة لتسهيل دخول المياه للخزان من خلال فتح القنوات والروافد الرئيسية للخزان وإزالة الأطماء وتعميق البحيرة وتقوية الجسور، مبينا أنه تم تكوين آلية خاصة لمتابعة سير العمل بالخزان بصورة يومية حتى يكتمل قبل فترة الخريف.

وكان والي الولاية المكلف قد عقد اجتماعا بمنطقة شقرة مع إدارات المياه والمهندسين بحضور المدير العام لوزارة البنى التحتية، حيث تطرق الاجتماع بالنقاش لكيفية تنفيذ خطة عمل غرفة طوارئ المياه الخاصة بمعالجة مشاكل مياه مدينة الفاشر بالتركيز على ضخ المياه للمحطات والأكشاك بالأحياءالطرفية.

واستمع الاجتماع إلى تقرير حول سير عمل صيانة المحول الكهربائي الرئيس لآبار شقرة الوادي وشقرة القوز، حيث أكد التقرير أن العمل يمضي بصورة جيدة.

وأكد مديرو إدارات المياه وأعضاء غرفة الطوارئ تعاونهم التام من أجل توفير خدمات المياه لإنسان المدينة، وخلص الاجتماع إلى تكوين آلية لمتابعة سير أعمال الصيانة والتأهيل بصورة يومية.

وأكد والي الولاية في الاجتماع التزام حكومة الولاية بإعادة صيانة وتأهيل مصادر المياه وتوفير الوقود لضمان استقرار التيار الكهربائي للمصادر.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة الحوائط الأربعة للتجارة والمقاولات المحدودة المنفذة لمشروع إعادة تاهيل خزان قولو المهندس بشير آدم محمود، أكد استعدادهم للبدء الفوري في صيانة الخزان من خلال فتح القنوات الروافد وإزالة الأطماء وتعميق الخزان وتقوية الجسور، مبينا أن الشركة شرعت فعلا في تنفيذ المشروع من خلال إعداد الدراسات والمساحات الهندسية للخزان وجلب الآليات والمعدات الهندسية، مؤكدا عزم الشركة على تنفيذ المشروع قبل الخريف المقبل.

سونا

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