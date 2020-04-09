جورج وأمل كلوني يتبرعان بأكثر من مليون دولار لمكافحة كورونا





تبرع نجم هوليوود الأمريكي جورج كلوني، وزوجته أمل، بأكثر من مليون دولار من أموالهما الشخصية، للمساعدة في تخفيف الأضرار الناجمة عن الفيروس التاجي.

وقام كلوني البالغ من العمر 58 عاما مع زوجته (42 عاما) بتقسيم المبلغ المتبرع به إلى 6 أجزاء لمنظمات مختلفة، تبلغ قيمة كل منها مئات الآلاف من الدولارات ، وفقا لموقع “ديدلاين”.

وسيستفيد من التبرع زملاء جورج كلوني الذين يكافحون في هوليوود حاليا وسط إغلاق الصناعة بسبب فيروس “كورونا”، كما أنها ستذهب إلى جهود الإغاثة المباشرة.

وتبرع جورج وأمل كلوني بمبلغ 250 ألف دولار، ذهب بعضها إلى صندوق الأفلام والتلفزيون (MPTF)، الذي يشغل كلوني فيه منصب عضو بمجلس الإدارة، والذي تم تأسيسه لدعم عمال الصناعة المحتاجين، وكذلك المتخصصين في الصناعة المسنين، كما يعالج الاحتياجات الناشئة عن مرض (كوفيد-19).

كما قسّم جورج كلوني وزوجته مبلغ 300 ألف دولار بين بنك الطعام اللبناني، ومنطقة لومباردو في إيطاليا، والخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

ويساعد بنك الطعام اللبناني على إطعام المسنين والمعوقين أو الأمراض المزمنة والأمهات العازبات والأيتام وغير القادرين على العمل في خضم الوباء العالمي.

ويعتبر جورج وأمل كلوني أحدث المنضمين إلى قائمة متزايدة من المشاهير الذين يتبرعون بأموالهم لمساعدة المتضررين من جائحة الفيروس التاجي، ومنهم المطربة الأمريكية ريهانا، التي تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ومعدات الحماية الشخصية (PPE) للدولة.

كما جمّعت المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، مبلغ 35 مليون دولار، وستنظم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حفلا على الهواء مباشرة عبر منصات عديدة على شبكة الإنترنت في 18 نيسان/ أبريل الجاري.

سبوتنيك

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