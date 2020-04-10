تنسيقية مجابهة كورونا تتفقد مركز الحجر الصحي بالمالحة





تفقدت اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة جائحة كوورونا بولاية شمال دارفور خلال زيارتها الميدانية التي قامت بها الي محلية المالحة تفقدت الموقع الذي اعدته المحلية للحجر الصحي لمجابهة جائحة كورونا وذلك في سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة هذه الأيام الي المعابر الحدودية بالولاية بغرض متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اعلنتها حكومة الولاية للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد الدكتور سليمان ادم ادريس المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا في الاجتماع الذي عقدته لجنته مع لجنة أمن محلية المالحة بحضور قيادات واعيان المحلية ، شدد علي أهمية إتباع الموجهات والقرارات التي أصدرتها حكومة الولاية للتصدي لهذه الجائحة التي قال أنها باتت تهدد الإنسانية في مشارق الأرض ومغاربها، داعيا في ذلك الي الي أهمية تكثيف العمل التوعوي واتباع الارشادات الصحية والالتزام بكافة الضوابط التي اعلنتها اللجنة.

ومن جانبه اشاد منسق العون الانساني بشمال دارفور عضو اللجنة ابراهيم احمد حامد بجهود وكالات الامم المتحدة والمنظمات الاجنبية في دعم خطة وزارة الصحة في تاهيل مراكز الحجر الصحي بالمعابر الحدودية وتوفير الدعم الفني واللوجستي للجنة التنسيقية العليا بالولاية حتي تتمكن من انجاز مهمتها.

فيما شدد العميد شرطة حقوقي ضياء الدين عبدالرحمن ابراهيم مدير ادارة الجماوك بالولاية رئيس لجنة المعابر والحدود شدد علي ضرورة تنفيذ القرار الخاص بقفل جميع العابر الحدودية ومنع تسلل الوافدين عبرها ووجه القوات النظامية والقوات المشتركة في المنطقة الي الاضطلاع بدورها كاملا في قفل الحدود ومنع كافة اشكال التهريب.

ويذكر أن وفد اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة جائحة كورونا بالولاية قد استهل زيارته لمحلية المالحة بتفقد مركز الحجر والعزل الصحيين ( موقع اليوناميد سابقا )

كما تفقد مستشفي المالحة الريفي ونقطة الجمارك.

سونا

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