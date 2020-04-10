المجلس الزكوي بالطويشة يجيز خطة برنامج شهر رمضان ومقترح لجان الزكاة القاعدية





– اجاز المجلس الزكوي لمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور في اجتماعه الدوري الاول للعام 2020م خطة مكتب زكاة المحلية لبرنامج شهر رمضان المعظم كما اجاز في اجتماعه الذي انعقد اليوم برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الطويشة محمد عبد الله خريف مقترح تكوين لجان الزكاة القاعدية الجديدة علي مستوي المحلية ومجالس قراها بناءآ علي موجهات الامانة العامة لديوان الزكاة الاتحادي والتي قدمها للمجلس ابراهيم سليمان علي مدير مكتب زكاة المحلية مقرر المجلس. وكشف ان برنامج شهر رمضان يتسهدف عدد (5270)مستفيد بتكلفة كلية تبلغ (10)ملايين و(650) الف جنيه. واضاف ان البرنامج يحتوي علي عدة محاور تشمل كيس الصائم ويستهدف عدد (5)الاف اسرة بتكلفة (9)مليون جنيه ومحور نفرة الخلاوي ويتسهدف تقديم الدعم العيني والنقدي لعدد (20)خلوة بتكلفة تبلغ (200)الف جنيه حتي تتمكن تلك الخلاوي من احياء نار القران الكريم ونشر تعاليم الدين الاسلامي الحنيف بينما يستهدف محور الراعي والرعية عدد (100)اسرة بتكلفة (700)الف جنيه ومحور فرحة العيد وتستهدف عدد (150)اسرة بتكلفة (750) الف جنيه .

كما استعرض علي مقترح تكوين لجان القاعدية الجديدة وفق موجهات الامانة العامة للديوان الزكاة بجانب لائحة تنظيم اعمال لجان الزكاة القاعدية. كاشفآ ان اللجنة تتكون من ستة اعضاء يشمل امام مسجد الحي وممثل لجنة المسجد بجانب ممثل لجنة التغيير والخدمات وممثل المكلفين (دافعي الزكاة) بالاضافة الي ممثل لجنة المقاومة وممثل المرأة وعضوآ تختاره الجمعية العمومية. وقال ان لجان الزكاة القاعدية مستقلة وتعمل وفق سياسات الديوان.

من جهته اكد المجلس الزكوي للمحلية وقوفه ومساندته للزكاة حتي تضطلع بدورها تجاه تقديم الخدمات للفقراء والمساكين بجميع اصقاع المحلية .مشيدآ في الوقت نفسه بالجهود المبذولة من الزكاة في سبيل الوصول للشرائح المستهدفة فضلآ عن تدخلاتها في معاش الناس. وامن المجلس علي ضرورة البدء الفوري في عملية تكوين لجان الزكاة القاعدية.

سونا

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