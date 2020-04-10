محلية شيكان تطمئن علي موقف الإمداد المائي





وقفت آلية متابعة موقف الإمداد المائي بمحلية شيكان بشمال كردفان علي كميات المياه بالمصادر الجنوبية التي تشمل خزانات ود البقا وخور بقرة وبنو وبربر جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الآلية برئاسة المدير التنفيذي لمحلية شيكان عصام محمد محمد صالح حيث وقفت الآلية من خلال الزيارة علي الأعمال التخريبية وحجم الكسور التي تعرض لها الخط الناقل من المصادر الجنوبية في أكثر من موقع كما وقفت الآلية علي حجم العمل الذي تم في محطة الضخ وبخزان بربر اطمأنت الآلية علي حجم المياه الموجودة بالخزان كما التقت الآلية بالعاملين بخزان بربر مشيدة بدورهم في خدمة المجتمع وأكد المدير التنفيذي لمحلية شيكان اهتمام المحلية بقضاياهم حتي يؤدوا دورهم بهمة لتحقيق الاستقرار في مياه الشرب لمدينة الأبيض كما اثني علي الجهود المبذولة في قيام خط ناقل ثاني للمياه يغذي محطات الضخ بخزاني بقرة وبنو

وخلال الاجتماع الذي عقد بالمصادر الجنوبية اكد عصام محمد محمد صالح المدير التنفيذي لمحلية شيكان أن الآلية تعمل علي تذليل الصعاب والوقوف علي المعوقات مجدداً تسخير كافة الإمكانيات لخدمة قطاع المياه مشيراً لأهمية التأمين الكامل للخطوط حتي لايتم التعدي عليها وتخريبها مع تفعيل الأوامر المحلية الخاصة بالتعدي علي مصادر المياه موجها بسرعة الاستجابة في اعمل تركيب الطلمبات والأعمال الهندسية الأخري لمحطة لخزان بربر.

سونا

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