تعزيز العمل الصحي وتدشين حملات الرش الضبابي وتعقيم المؤسسات بسنار..





اكد الاستاذ خالد محمد توم المدير التنفيذي لمحليه سنجة ان المحليه شرعت في تنفيذ خطه واسعه للعمل الصحي تشمل تعزيز حملات صحة البيئه ونشر الوعي الصحي وسط المجتمع في اطار الاحترازات من تفشي كورونا جاء ذلك خلال تدشين محلية سنجة عبر ادارة الخدمات الصحية حملة الرش الضبابي باحياء مدينة سنجة اليوم والتي تستمر لثلاثه ايام لتعم كافة الاحياء والاسواق ، واكد محمد توم ان امكانات المحليه المختلفه مسخره لدعم الجهود الصحيه مشيدا بجهود كوادر ادارة الخدمات الصحيه بالمحليه ولجان المقاومه ولجان التغيير وكافة قطاعات المجتمع والمواطنين في تفهم مخاطر مرض كورونا وتنفيذ الموجهات الصحيه منعا للانتشار وحفاظا علي الارواح ،وجدد المدير التنفيذي مناشدته لجميع المواطنين بضرورة البقاء بالمنازل ومنع الزحام وتطبيق حظر التجوال منعا لتفشي مرض كورونا الفتاك .

من جهتها ابانت الاساذه هدي عبد الرحمن مديرة الصحه بالمحليه ان ادارتها تقوم بجولات ميدانيه لوضع الخارطه الصحيه التي تمكن من رفع كفاءة الخدمة الصحية بالمراكز والمستشفيات والوحدات الصحية من حيث الكوادر والاجهزة والمعدات ،هذا وقد اكد المدير التنفذي لمحلية سنجة عدم تسجيل اي حالة لفيروس كورونا بمحليته .

سونا

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