وزيرة الانتاج بسنار تقف على الموسم الزراعى بمحلية شرق سنار





قامت وزيرة الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية سنار مهندس اسماء عثمان على بجولة تفقدية لمحلية شرق سنار للوقوف على الموسم الزراعى بالمحلية رافقها المدير التنفيذي للمحليه الاستاذ مرتضي يعقوب والمهندس الصادق برمة مدير القطاع المطري بوزارة الانتاج بجانب الادارة الزراعية بالمحلية.

وعقد الوفد اجتماعا ناقش خلاله مجمل المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل الزراعي بالمنطقة، وتطرق الاجتماع إلى سير الموسم الزراعى 2020 -2021 والخطط المعدة لزيادة الإنتاج للنهوض بالعملية الزراعية في الموسم المقبل.

واكدت الوزير على أهمية المنطقة ودورها الكبير في دعم الاقتصاد ،مشيرةً إلى المساحات الشاسعة التي تزرع في مجالات الزراعة المروية والمطرية والبستانية فضلاً عن الثروة الحيوانية التي تمتاز بها..

كما وقفت الوزير على مشاكل مزارعي القطاع المروي بتفاتيش ود العباس وعصار وجادين..

وامن المدير التنفيذي على أهمية حل المشاكل الإرشادية ،مشيدا بدور الادراة الزراعية في نشر الوعي بين المزارعين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية،واوصي بإنشاء مسالخ حديثه بجميع الوحدات الادارية .

فيما اوصي مدير القطاع المطري بقيام حقول إرشادية ،مؤكدا علي اهمية استخدام التقاوى المناسبة للمحلية التي تتناسب مع قلة الأمطار في اجزائها الشمالية

كما امن الاجتماع علي قيام مزارع لتسمين وتربية الماشية و انتاج الدواجن بالمحلية.

سونا

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