تدشين حملة لتعقييم وتطير سوق مدني





دشن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم تطهير وتعقيم السوق العمومي بمدني بمادة الكلور لمنع إنتشار فايروس كورونا بحضور الدكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة واللواء شرطة حقوقي إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة الولاية

وأعلن الوالي تسخير كافة الإمكانات للقطاع الصحي بالولاية لتنفيذ كل الخطط والبرامج الرامية للحفاظ على صحة إنسان الجزيرة ..

من جانبه أعلن الأستاذ الرشيد محمد سيد أحمد مدير إدارة الطوارئ الصحية والأوبئة بالولاية إستمرار الجهود لإستكمال عمليات التطهير والتعقيم بكل أسواق الولاية ،كاشف عن إكتمال تجهيز مراكز العزل والإيواء وتدريب الكوادر الصحية عبر تجهيز فريق لكل مستشفي للتعامل مع حالات جائحة الكورونا

سونا

شارك الموضوع :





