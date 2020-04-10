



بدات صباح اليوم عمليات الصب الخرصاني لاضافة المسار الثالث لحركة السيارات في جسر النيل الازرق “الخرطوم -بحري” .اكدت ادارة الجسور بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم علي بداية انطلاق عمليات الصب الخرصاني للمسار الغربي بجسر النيل الازرق هذا وقد وقف مدير عام الهيئة المكلف المهندس بلال ابوبكر علي المراحل الاخيرة لاعمال تسليح الطبقة الخرصانية وبهذا توضح ادارة الجسور علي ان المسار به عدد 11 باكية بطول 560 متر مشيرة الي ان انطلاقة اول عمليات صب الطبقة الخرصانية بالجسر شملت 3 بواكي من جيهة بحري وبهذا يؤكد مدير عام الهيئة علي ان تلك الاعمال سوف تلعب دور كبير في تحويل الحركة بالمسار من مسار مشاه الي مسار ثالث لحركة المركبات واستخدامه في فك حالات الازدحام المروري بالجسر وفي ذات الاتجاه وقف المهندس بلال علي الاعمال الجارية الان بمنحدرات جسر المك نمر مشددا علي ضرورة الاسراع في تكملة متبقي الاعمال

كبري

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