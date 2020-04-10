ارتفاع متواصل في السلع الاستهلاكية بالخرطوم





تشهد أسعار السلع الاستهلاكية زيادات مستمرة في الأسعار نتيجة لعدم استقرار سعر الصرف بالسوق الموازي ، وطالب عدد من التجار الحكومة بوضع حد لاستقرار سعر الدولار .

وقال رئيس الغرفة التجارية السابق حسن عيسى لـ(السوداني ) امس ، ان عدم وجود رقابة وقوانين رادعة لكل من يتلاعب بأسعار السلع الضرورية تسبب في الارتفاع غير المبرر في الأسعار ، وأوضح ان هنالك سلعا استوردت بدولار قديم تم بيعها بالسعر الجديد ، موضحا ان السلع متوفرة في الأسواق ولكنها مرتفعة السعر ولا يستطيع المواطن العادي الحصول على أبسط سلعة .

وقال تاجر سلع ببحري محمد الجاك ان كافة اسعار السلع مرتفعة بصورة يومية، مشيرا لتراجع الحركة التجارية ، مبينا ان سعر كيلو العدس قفزلـ(150) جنيها بدلا من (100) جنيه أما شاي الغزالتين عبوة (450) جراما (200-300) جنيه ، وقال ان سعر لبن كابو عبوة (1000) جرام(1,500) جنيه أما سعر العدس فقفز لنحو(150) جنيها للكيلو فيما بلغ سعر بكت سيقا وزن (10) كيلو (850) جنيها وزادنا(800) جنيه .

وأضاف تاجر بالخرطوم ان هنالك زيادة في أسعار الزيوت وسعر الزيت الأبيض بلغ (3,700) جنيه بدلا من (2,800) جنيه لعبوة (36) لترا أما سعر السكر فاستقرار في (3,600) جنيه لوزن (50) كيلو , واصفا القوة الشرائية بالضعيفة بسبب الدولار رغم وفرة السلع بالأسواق.

سونا

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