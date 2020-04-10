*قوش باختصار !*
قحاتي كبير: قوش من صنع الثورة .
قحاتي صغير : قوش من قتل الثورة .
كوز كبير : قوش خان الحركة الاسلامية .
كوز صغير : قوش بطل الحركة الاسلامية .
قادة جهاز الامن : قوش لم يصدر اوامر بالتعرض للثوار .
بعض جنود جهاز الامن : قوش امرنا بمنع الثوار .
امريكا قبل شهر اكتوبر : قوش رجل صالح وساعد بنجاح ثورة السودان .
امريكا بعد اكتوبر : قوش مجرم وتم منعه من دخول اراضينا .
حميدتي في ابريل : قوش كان اكبر داعم لعزل البشير .
حمديتي بعد يناير : قوش وراء القوات المتمردة .
البرهان لحد الان : قوش صنع الثورة
البرهان بعد رمضان : …
باختصار هذه هو صلاح عبدالله قوش ، من فهم هذه الرجل يفهم الوضع الان ..
حتي كبري مخابرات الدول الغربية لا تستطيع التعامل معه ، افشل ويعمل علي افشال اي مخطط دولي ضد السودان .. منه ما خفي ومنه ما ظهر .
لا احد يجزم ما هي حقيقة صلاح عبدالله قوش .. حتي البشير “كبير السحرة” لم يعرف قوش الا بعد ان ادخله في سجن كوبر ..
اما من تعامل معه فاسالوا : القحاته ، الكيزان ، الاخوان ، مخابرات الدول الاجنبية .. كلهم فشلوا في فهم هذه الرجل ..
اما من يعرفه فهو : ثوار ما قبل ابريل- الحقيقين- ، ابناء جهاز الامن الذين لديهم علاقات ثقة قوية بهم، واخرين قليل عديدهم قوي تاثيرهم ..
القاسم عبدالرحمن العوض
1 تعليق
قوش مثله مثل كثير من السودانيين انسان متعلم وطني لا كوز ولا قحاتي انسان غيور على وطنه
تمكن بذكاء من الدخول في الحركه وحين شعر بجهلهم بالدين حاول الانسحاب وتم تلفيق عدة تهم له من الذين عرف ماضيهم وتورطهم في سرقة المال العام تمكن من الرجوع مره آخره الي جهاز الأمن و قام بتصفيه حساباته مع الذين كانوا يتفاخرون بطرده من جهاز الأمن
تمكن من اعتقال كل الشرزمه التي كانت حول البشير وقام بذكاءه من استقطاب خيرة أبناء القوات المسلحه والدعم السريع الي جانبه
حتى تمكن من إخراج اغلبيه المعارضين من أحزاب الفكة و حركات السجم من المعتقلات
والتحفظ عليهم في اماكن أمنه داخل الخرطوم
الان فقط الكل يريد استقطابه مجلس عسكري ومجلس الوزراء وبقية شلة قحت فالرجل الان يقوم بتكوين جهاز استخبارات خارجي فهو الوحيد
الذي يمسك ملفات الاسلاميين الذين يشكلون خطوره داخليا وخارجيا فالرجل لا يستهان به
فهو فلته في جهاز المخابرات باعتراف جميع
أجهزة الاستخبارات العالميه فهو افضل من يتولى تكوين جهاز المخابرات وجهاز أمن الدولة الذي سوف يرى النور قريبا جدا