



*قوش باختصار !*

قحاتي كبير: قوش من صنع الثورة .

قحاتي صغير : قوش من قتل الثورة .

كوز كبير : قوش خان الحركة الاسلامية .

كوز صغير : قوش بطل الحركة الاسلامية .

قادة جهاز الامن : قوش لم يصدر اوامر بالتعرض للثوار .

بعض جنود جهاز الامن : قوش امرنا بمنع الثوار .

امريكا قبل شهر اكتوبر : قوش رجل صالح وساعد بنجاح ثورة السودان .

امريكا بعد اكتوبر : قوش مجرم وتم منعه من دخول اراضينا .

حميدتي في ابريل : قوش كان اكبر داعم لعزل البشير .

حمديتي بعد يناير : قوش وراء القوات المتمردة .

البرهان لحد الان : قوش صنع الثورة

البرهان بعد رمضان : …

باختصار هذه هو صلاح عبدالله قوش ، من فهم هذه الرجل يفهم الوضع الان ..

حتي كبري مخابرات الدول الغربية لا تستطيع التعامل معه ، افشل ويعمل علي افشال اي مخطط دولي ضد السودان .. منه ما خفي ومنه ما ظهر .

لا احد يجزم ما هي حقيقة صلاح عبدالله قوش .. حتي البشير “كبير السحرة” لم يعرف قوش الا بعد ان ادخله في سجن كوبر ..

اما من تعامل معه فاسالوا : القحاته ، الكيزان ، الاخوان ، مخابرات الدول الاجنبية .. كلهم فشلوا في فهم هذه الرجل ..

اما من يعرفه فهو : ثوار ما قبل ابريل- الحقيقين- ، ابناء جهاز الامن الذين لديهم علاقات ثقة قوية بهم، واخرين قليل عديدهم قوي تاثيرهم ..

القاسم عبدالرحمن العوض

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