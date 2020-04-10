رعاية مرضي الكلى بالنيل الأزرق تشيد بإدارة الدفاع المدني





اشادت جمعية رعاية مرضى الكلى بولاية النيل الأزرق بالوقفة الكبيرة لشرطة الدفاع المدني لمعالجة إنقطاع المياه عن مركز غسيل الكلي من خلال إستجابة إدارة الدفاع المدني فور الإتصال بها بمد المركز بالمياه بواسطة عربات الإطفاء لمواصلة العمل في إجراء عمليات الغسيل للمرضي.

وقال حبيب عبد الرحمن رئيس جمعية رعاية مرضي الكلي بالولاية(لسونا) إن إدارة الدفاع المدني كانت علي أهبة الإستعداد والإستجابة السريعة بمد المركز بالمياه علي مدار ثلاث ورديات متتالية تم من خلالها إجراء العديد من عمليات الغسيل حسب البرمجة الموضوعة بمركز الغسيل.

وأعرب حبيب عن شكرهم وإمتنانهم لاسرة شرطة الدفاع المدني لتعاونها الكبير في حل مشكلة إنقطاع المياه عن مركز غسيل الكلي بالدمازين والروح الطيبة والإنسانية لأفراد الدفاع المدني التي عكست الوجه المشرق للشرطة السودانية وشرطة ولاية النيل الأزرق بإداراتها المختلفة.

سونا

شارك الموضوع :





