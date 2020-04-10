تحالف الحرية والتغيير يُسلم الحكومة طلباً مسُتعجلاً لتغيير العملة السودانية





سلم تحالف قوي الحرية والتغيير الحكومة طلباً مستعجلاً لتغيير العملة الوطني، ونوه إلى توسع كبير في حجم الكتلة النقدية بسبب انتشار مصانع العملة المزيفة خاصة فئات الـ “500” و “200” جنيه، فيما أثنى على جهود شرطة المباحث في ضبط مصنعين للعملة الوطنية المزيفة بالعاصمة الخرطوم ومدينة نيالا.

وكشف عضو اللجنة الاقتصادية لتحالف الحرية والتغيير، المهندس عادل خلف الله عن إيداع اللجنة طلباً مُستعجلاً منضدة وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي بإصدار قرار يقضي بتغيير العملة الوطنية، وقال خلف في حديثه لبرنامج مؤتمر اذاعي بثته الاذاعة القومية يوم “الجمعة” إن ما تم ضبطه من العملة المزيفة معروف وأين تسرب للأسواق.

ورأي عضو اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير أن تسرب الأموال المزيفة قاد لإرتفاع عالي في سعر الدولار، وقال إن (60%) ممن يملكون الكتلة النقدية الآن يوجهونها في تخريب الاقتصاد والمضاربات بما يؤدي لغلاء الأسعار، وأشار إلى أن بنك السودان نفسه أقر بأن (80%) من حجم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، وشدد على ضرورة اتخاذ قرار عاجل وسريع لتغيير العملة.

الخرطوم: باج نيوز

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