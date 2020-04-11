أمير قطر يعزل نفسه في جزيرة أفريقية بسبب كورونا





ذكرت مصادر أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقل إلى جمهورية سيشل ليعزل نفسه وحاشيته المقربة على جزيرة هناك للحماية من فيروس كورونا، وفقاً لـ”إرم نيوز”.

وجمهورية سيشل هي دولة أفريقية مكونة من عدة جزر في المحيط الهندي. يعتبر اللجوء إلى الجزر خيارا اعتمده عدد كبير من الأثرياء حول العالم غير أنه لم يعلن في السابق عن قيام أي رئيس دولة بهذا الإجراء.

ولم يظهر أمير قطر في أي نشاط رسمي مصور في الآونة الأخيرة بقطر منذ تزايد الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أسابيع. وأعلنت قطر حتى الآن عن 2512 حالة إصابة بفيروس كورونا.

صحيفة المرصد

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