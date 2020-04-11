مختصون يكشفون عن مصير ماء زمزم بعد خلو الحرمين من الزوّار





كشف عدد من المختصين في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، الواقع بحي كدي بمكة المكرمة، مصير ماء زمزم بعد خلو الحرمين من من الزوّار بسبب “كورونا” ، أنه تم إيقاف السحب من البئر، وبذلك تبقى المياه المباركة فيه على منسوبها دون طفح أو نقصان.

وأوضحت المصادر بحسب “سبق” ، أن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يتضمن خزانات عالية الجودة، مصممة ومزودة بأحدث التقنيات لحفظ المياه المباركة وضمان سلامتها، وتتسع تلك الخزانات 55 ألف متر مكعب من مياه زمزم المباركة.

وكان مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، قد أعلن في وقتِ سابق عن إغلاق منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر.

وأعلن المشروع الذي يتخذ من حي كدي بمكة المكرمة مقراً له، عن إغلاق كل منافذ بيع مياه زمزم المباركة، حتى إشعار آخر، وذلك وفقاً للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

صحيفة المرصد

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