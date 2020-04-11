كورونا يحسم مصير صلاة التراويح في رمضان بمساجد السعودية





قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد العقيل، إنَّ قرار تعليق الصلاة في المساجد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) سوف يستمر حتى في شهر رمضان، ما لم يصدر من الجهات المعنية قرار بخلاف ذلك.

وأشار العقيل، في مداخلة هاتفية مع قناة “السعودية”، إلى أنَّ قرار تعليق الصلاة في المساجد يأتي انطلاقاً من الحرص على منع انتقال العدوى بين المصلين.

وعن أداء صلاة التراويح في المسجد الحرام، صرَّح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد المنصوري، بأنَّ لجنة عليا تعمل حالياً على تقييم جميع الإجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا.

ولفت المنصوري، في مداخلة هاتفية مع القناة نفسها، إلى أنَّ أمر إقامة صلاة التراويح من عدمه سيُحدد وفق ما ينتج عن هذه اللجنة من توصيات من خلال تقييم الوضع العام.

بوابة العين الأخبارية

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