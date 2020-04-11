شهدوا ختام التسجيلات .. فنانو (أغاني وأغاني) يذرفون الدموع بسبب ابن البادية





ذرف الفنانون المشاركون في برنامج (أغاني وأغاني) دموعهم بسبب أغنية للفنان الراحل صلاح بن البادية رددها حفيده الفنان معاذ بن البادية، ليتم قطع التسجيل لدقائق معدودة حتى يتماسك الجميع ثم المواصلة مرة أخرى، فيما اكتمل بالأمس تسجيل آخر حلقات البرنامج بعد توقف دام أياماً بسبب إقالة المدير العام للقناة حسن فضل المولى، فيما خصصت هذا الموسم حلقات خاصة بالثورة السودانية و دورها الكبير في التغيير، إلى جانب ضم أصوات جديدة للبرنامج أمثال نجود عجب وصلاح الامين وعبدالله كنه وعبدالله الطيب، بالإضافة لمشاركة الفنان معاذ بن البادية بعد غياب طويل عن البرنامج والذي كان مشاركاً في أحد مواسمه.

الخرطوم:محاسن

صحيفة السوداني

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