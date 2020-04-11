الموت يفجع الفنان المصري علي ربيع





أعلن الفنان المصري علي ربيع، اليوم الجمعة، موت والده، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب علي ربيع على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”: “مات الرجل الطيب أبويا.. الفاتحة على روحه، البقاء لله يا أبويا”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه “من المقرر أن يسافر علي ربيع برفقة عائلته لدفن والده بمقابر العائلة في مدينة الإسماعيلية التي شهدت وفاته”.

والدة المخرج معتز التوني، الذي يتولى إخراج مسلسل “عمر ودياب”، الذي يقوم ببطولته الفنان علي ربيع، بمشاركة الفنان مصطفى خاطر، كانت قد توفيت منذ يومين أيضا.

وسوف يشارك علي ربيع في السباق الرمضاني هذا العام، بمسلسل جديد يحمل اسم (عمرو دياب) برفقة زميله الفنان مصطفى خاطر ومحسن منصور وأيتن عامر وهبة مجدي ونخبة من الأسماء والنجوم المصريين.

والممثل علي ربيع من مواليد الـ 29 من شهر مارس/آذار 1989، ويبلغ من العمر حاليا 31 سنة، وكانت بدايته في مسرحية تياترو مصر، علما أنه من خريجي كلية التجارة في جامعة القاهرة، لكنه اتجه إلى الفن.

سبوتنيك

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