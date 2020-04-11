ترامب يهدد بعقوبات على التأشيرات لدول “لم يسمها”





قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الحكومة الأميركية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل قبول المبعدين من الولايات المتحدة.

وأشار ترامب في مذكرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة، وضرورة ضمان “إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم”.

وعلى بومبيو أن” يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات” خلال 7 أيام، إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات “اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة”.

ولم يحدد الأمر اسم أي دولة.

وطبقت إدارة ترامب قواعد جديدة للحدود في 21 مارس، مشيرة إلى جائحة كورونا.

وبموجب هذه القواعد يمكن للمسؤولين الأميركيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون إجراءات الهجرة المعتادة.

وبشكل عام، طرد مسؤولو الحدود الأميركيون نحو 7 آلاف مهاجر إلى المكسيك، منذ بدء سريان الإجراءات الجديدة.

سكاي نيوز

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