تغطية 60‰ من سكان جنوب الجزيرة بالتأمين الصحي





أعلن الدكتور علي الطيب مدير التأمين الصحي بمحلية جنوب الجزيرة صباح اليوم أن نسبة التغطية التأمينية بالمحلية تجاوزت 60%..

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة العليا لإستخراج بطاقات التأمين الصحي من الدعم الاتحادي (المالية 11) برئاسة ديوان الزكاة بالمحلية والذى ترأسه الأستاذ أسامة السماني الطيب المدير التنفيذي للمحلية .

وبحث الإجتماع الترتيبات اللازمة لإنفاذ مشروع التغطية التأمينية لعدد 20307 أسرة علي مستوي المحلية .

و أوضح الدكتور علي الطيب مدير التأمين الصحي بالمحلية أن المشروع يستهدف الشرائح الضعيفه من الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصه والمشردين وبائعات الشاي بدعم من وزارة المالية الإتحادية .

من جانبها أكدت الأستاذة إنتصار عطية مديرة الزكاة بالمحلية علي ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المختصة لانفاذ المشروع وإستصحاب التجارب السابقة لتفادي السلبيات والتركيز علي الإيجابيات مع توفير كافة المعينات التي تسهم في تجويد الأداء ..

من جهته شدد المديرالتنفيذي على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة المكونات لضمان تحقيق أهداف المشروع ، وأشار لأهمية توفير المعلومة من المصادر الحقيقية لضمان عمل قاعدة بيانات تكون مرجعية للمحلية معربا عن أمله أن تحقق المحلية الربط المقدر للتغطية التأمينية الشاملة لكافة الشرائح المستهدفة …

سونا

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