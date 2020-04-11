غيتس: الأمان من كورونا لن يعود لأمريكا قبل هذا الموعد





أبدى الملياردير الأمريكي بيل غيتس، خشيته، من تسجيل الدول النامية العدد الأكبر من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، وليس الولايات المتحدة وأوروبا، معربا عن توقعاته بأن الأمان لن يعود في الولايات المتحد قريبا.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها قناة “CNBC” الأمريكية، أشار فيها إلى أن ذروة كرونا لم تبلغ بعد الدول النامية، والتي لا تستطيع إعادة تخصيص 10- 20 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي لمكافحة الفيروس.

وحول توقعاته بانتهاء الفيروس في الولايات المتحدة، أكد أن الأمريكيين لن يشعروا بالأمان من الفيروس قبل خريف 2021.

وأوضح أن هذا الوقت بحسب التوقعات لتطوير اللقاح ضد الفيروس، وبدء تطعيم واسع النطاق به.

وأكد على ضرورة تنويع الفحوصات في الولايات المتحدة، معربا عن اعتقاده بأن تتمكن من كشف طرق جديدة لمعالجة المصابين خلال الأشهر الـ 3- 6 القادمة.

وحذر غيتس الذي تعمل مؤسسته على تطوير لقاح للفيروس، من حدوث ارتداد في تفشي الفيروس لدى الأمريكيين، في حال عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأضاف، أن معظم الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية قد تعود بشكل تدريجي في غضون الأشهر القليلة القادمة.

ورأى غيتس أن الخيار الأفضل صحيا واقتصاديا، هو إغلاق أغلبية المؤسسات في مجال المال والأعمال وتعليق معظم الأنشطة الاجتماعية على مدى ثلاثة أشهر.

وشدد على ضرورة أن تستفيد الولايات المتحدة من تجارب الدول المتضررة الأخرى من الفيروس، بما فيها الصين، والتي بدأت الحياة تعود فيها تدريجيا مع إبقاء سلسلة الإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات.

يشار إلى أن الملياردر الأمريكي بيل غيتس، تنبأ قبل خمس سنوات، بظهور فيروس جديد قد يقتل 10 ملايين نسمة في العالم.

عربي 21

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