السعودية.. 382 إصابة كورونا جديدة منها 40 بـ”التقييم الذاتي”





كشفت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أعلنت عن شفاء 35 حالة جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن السعودية سجلت 382 إصابة جديدة توزعت في مدن المملكة، ليصل إجمالي الحالات إلى 4033، من بينها 3261 حالات نشطة، و67 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

يذكر أن الإصابات المسجلة الجديدة تشمل مختلف الفئات العمرية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما أعلنت وزارة الصحة عن شفاء 35 مصابا بالفيروس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 720.

وسجلت المملكة 5 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 52، مشيرة إلى أن معظم حالات الوفاة لمصابين لديهم حالات مرضية مزمنة.

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين في السعودية باستخدام خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق وموقع “موعد”، التي تساهم في معرفة ما إذا كان لدى الإنسان أي أعراض لفيروس كورونا.

وقال المتحدث: “اختبار التقييم الذاتي سهل جدا مكون من 6 أسئلة، وأحث الجميع على القيام بالاختبار يوميا”.

وأضاف: “اكتشفنا 40 حالة مصابة بالفيروس من خلال التقييم الذاتي”.

سكاي نيوز

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