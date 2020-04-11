“نسجد لآلامك أيها المسيح”.. نانسي عجرم بمرمى نيران مغردين





غردت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عبر حسابها على تويتر بصورة تعبيرية تجسد المسيح مصلوباً، وذلك بالتزامن مع ختام الصوم الأربعيني المقدس لدى الطوائف المسيحية في “الجمعة العظيمة”.

وقالت نانسي في تغريدتها: ” نسجد لآلامك أيها المسيح”.

وشهدت التغريدة تفاعلا كبيرا، ما بين مهنئين ومصلين، وما بين مهاجمين قامعين لحريتها بالتعبير بذريعة أن “السجود لا يكون سوى لله”.

وعبر البعض عن تسامحهم ومحبتهم بهذه المناسبة التي جمعت بين عيد مسيحي ويوم إسلامي مقدس هو الجمعة.

إلا |أن آخرين بادروا بمهاجمة الفنانة، كما لو كانت قد ارتكبت ذنبا كبيرا تستحق التأنيب بموجبه.

بل وكفرها البعض، متهمين إياها بارتكاب عمل “شركي”.

واستهجن بعض المغردين الهجوم على نانسي، مشددين على ضرورة تقبل الآخرين والانفتاح للمعتقدات الدينية الأخرى:

ولم تبد الفنانة أي تعليق عن الهجوم الذي لا يزال مستمرا على حسابها.

ويتابع نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر عدد يتجاوز 14 مليون متابع.

الحرة

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