الشرطة تتصدي لمسيرات بالخرطوم وتؤكد انفاذها للقانون بمهنية واحترافية





شهدت ولاية الخرطوم عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد مسيرات تحركت من تقاطع شارع القصر مع شارع البلدية واتجهت شرقاً بشارع البلدية، وذكر المكتب الصحفي للشرطة في بيان صحفي اصدره اليوم ان قوات الشرطة تصدت للمجموعات حيث تم القبض على عدد 30 من المشاركين وتم فتح بلاغات تحت المواد (74/101) من القانون الجنائي وأمر الطوارئ رقم 1 لسنة 2020م بقسم الخرطوم شمال.

واكدت قوات الشرطة أنها ماضية في إنفاذ القانون بمهنية وإحترافية بعيداً عن أي استقطاب أو إملاء عدا النصوص القانونية.

كما ناشدت المواطنين الكرام بضرورة الإلتزام بالقانون والأوامر الملزمة الصادرة من السلطات المختصة

سونا

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