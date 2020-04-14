تحذير شديد اللهجة من كارثة ستحدث في الخرطوم بسبب تطبيق حظر التجول الكامل





من رابع المستحيلات أن تستطيع الدولة أو أي دولة في العالم تطبيق حظر التجول الكامل”24 ساعة” لمدة 5 أيام ناهيك عن ثلاثة أسابيع كما أعلن هؤلاء الذين لا يقرأون الواقع في الخرطوم، أولاً حتى في الدول الغنية لا يستطيع كل أفراد الشعب شراء المواد الغذائية لكل هذه الفترة وفي أي دولة فقراء.

وبالنسبة للسودان الوضع كارثي، وإن طبق الحظر دون السماح بعدد ساعات معينة للشعب لشراء إحتياجاته الضرورية ستحدث كارثة وسيتم كسر حظر التجول وسيخرج الشعب بالقوة للشوارع وينهبون المحلات تماماً كما حدث بالأمس في دولة جنوب أفريقيا،وليس كل الأسر تملك المال وهناك من يعملون رزق اليوم باليوم.!

كما أن العاصمة الآن فيها أعداد مهولة من سكان الأقاليم إنقطعت بهم السبل دون العودة لأهلهم، لأن القرار طبق عشوائياً وبفترة سماح 72 ساعة فقط قبل سريانه، والقانون يكفل لأي مواطن أن يعود لمحل إقامته، ومن السهولة بمكان تسفير البصات بنصف أو ثلث عدد ركابها لوجود مسافة بين كل راكب واخر كما تفعل كل الدول الغربية هنا.!.

قللوا زحمة المدن بعودة كل مواطن الى محل إقامته.!

#السماح_لسكان_الأقاليم_بالعودة_لولاياتهم

ابراهيم سليمان أبوناجي

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